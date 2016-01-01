В России объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе Ту-154

Сегодня, 26 декабря, в России объявлен траур в связи с авиакатастрофой в Краснодарском крае. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

День траура объявлен и в ДНР, глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко подписал соответствующее постановление.

Напомним, на борту рухнувшего лайнера Ту-154 находились 92 человека. Самолёт, принадлежащий Минобороны РФ, накануне в 5:25 пропал с радаров через несколько минут после вылета из Сочи в Сирию.

Среди погибших были журналисты, артисты ансамбля им. Александрова и военнослужащие.

Напомним, сообщения о пропаже самолёта над Чёрным морем стали поступать через несколько минут после взлёта.

В связи с трауром, в Новокузнецке также отменены все торжественные мероприятия.