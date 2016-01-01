1 января новокузнечане побегут за здоровьем

1 января 2017 года в Новокузнецке стартует «Русская пробежка». Организаторы приглашают всех сторонников трезвого и здорового образа жизни присоседиться к акции.

Пробежка начнётся в 12-00 от стелы «Дружба народов» (напротив Универбыта).

Активисты побегут в сторону цирка и через городскую администрацию вернутся на площадь Торжеств. После пробежки участников ждут интересные и самобытные славянские игры и силовые упражнения.

Узнать более подробную информацию можно в официальной группе ВК.

Как отмечают организаторы, подобные акции проходят уже не первый год и с каждым разом набирают популярность среди населения.