В Новокузнецке введён особый противопожарный режим

Вплоть до 15 февраля 2017 года в Новокузнецке ведён особый противопожарный режим. В эти дни на территории города будет усилена профилактика пожаров. Ведь именно в это время количество пожаров и несчастных случаев, связанных с ними, неуклонно растёт. Поэтому сотрудники всех ответственных служб переведены на режим повышенной готовности.

Отметим, за нарушение правил пожарной безопасности в этот период грозят внушительные штрафы: для физлиц - от 2 до 4 тыс. руб. (1-2 тыс. руб. вне особого режима); должностные лица - от 20 до 30 тыс. руб. (вместо 15 -20 тыс. руб.); юрлица - от 400 до 500 тыс. руб. (150 -200 тыс. руб.)