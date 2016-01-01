Дети с диагнозом ДЦП побывали на горе Зелёная в Шерегеше

На прошлой неделе дети с заболеванием ДЦП и инвалиды-колясочники из физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Факел» побывали на горе Зелёная в Шерегеше. Это стало возможным благодаря спонсорам и волонтёрам, которые помогли людям и детям с ограниченными возможностями побывать на природе.

«Нам очень понравилось. Детей и взрослых переполнял восторг. Мы смогли покататься на ратраке

на вершине горы Утуя, на фуникулёрах поднимались на вершину горы Каритшал. Конечно, дети устали, но были безмерно счастливы», - рассказал novokuznetsk.su Юрий Лобачев.



