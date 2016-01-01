Новокузнечане перестали платить налоги

В этом году городской бюджет недосчитался 103 миллиона рублей. Как сообщают в налоговой инспекции, В Новокузнецке собираемость налогов до 1 декабря составила всего 65%, что 16% меньше показателей прошлого года, сообщает ТВН.

Новокузнечане буквально перестали платить транспортный налог – если в 2015 году собрали 83%, то сейчас всего 67,8%. Отметим, у 35 жителей есть дорогостоящие автомобили (Бентли, БМВ и тд), им начислили 1,3 млн. руб., и из этой суммы 504 тыс. руб. не оплачено. Также неохотно горожане оплачивают и налог на имущество (всего 62,5% в 2016, что меньше, чем в 2015 на 5 %).

Лучше всего платят собственники земельных участков - сборы на 29,3 % больше.

Напомним, узнать информацию по своим долгам можно на сайте ФНС nalog.ru или по адресамул. Кутузова, 35 и Ленина, 62.