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Новость от 26 Декабря 2016

Сколько лет нужно голодать кузбассовцу, чтобы купить новую машину

Как рассказали эксперты аналитического агентства «Автостат», рядовому жителю Кемеровской области на новую машину надо копить 41 месяц, то есть больше трёх лет.

Эту цифру исследователи получили взяв средневзвешенную цену нового авто в 1180 тыс. рублей и среднемесячную зарплату в 29 тыс. рублей.

В общероссийском рейтинге Кузбасс занял 32 позицию. На первом месте находится Ямало-Ненецкий АО (1,4 года), а на последнем Приморский край (5,7 лет).

Напомним, ранее эксперты подсчитали, что для покупки квартиры в Москве, рядовому кузбассовцу придётся голодать больше 30 лет.

novokuznetsk.su

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