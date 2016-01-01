На дорогах Новокузнецка появились несуществующие знаки

Наша читательница Екатерина Мельник прислала в редакцию фотографию странного дорожного знака, установленного в Заводском районе.
"На Запсибе установили новый знак, запрещающий ставить большие рюмки рядом с авто", - прокомментировала автор фотографии.
В отделе пропаганды ГИБДД Новокузнецка novokuznetsk.su пояснили, что таких дорожных знаков в ПДД нет и посоветовали обратиться в управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства.
Представитель УДКХ и Б Оксана Ишимцева пояснила, что это не дорожный знак, а социальная реклама, которую размещают на обратной стороне дорожных знаков "об объектах притяжения".
"Размещение подобной социальной рекламы является одним из условий УДКХ и Б при получении у нас согласования на установку данных дорожных знаков. Сегодня подобная социальная реклама установлена на многих магистралях города, при этом используются абсолютно разные графические изображения и лозунги "соблюдай ПДД" и т.д.
Главная цель социальной рекламы - пропаганда безопасности дорожного движения. Изображение на фото призывает к воздержанию от вождения в нетрезвом виде. Сегодня ДТП в состоянии алкогольного опьянения составляют добрую долю происшествий с причинением тяжких последствий здоровью вплоть до летального исхода", - пояснила Оксана Ишимцева.