На дорогах Новокузнецка появились несуществующие знаки

Наша читательница Екатерина Мельник прислала в редакцию фотографию странного дорожного знака, установленного в Заводском районе.

"На Запсибе установили новый знак, запрещающий ставить большие рюмки рядом с авто", - прокомментировала автор фотографии.

В отделе пропаганды ГИБДД Новокузнецка novokuznetsk.su пояснили, что таких дорожных знаков в ПДД нет и посоветовали обратиться в управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Представитель УДКХ и Б Оксана Ишимцева пояснила, что это не дорожный знак, а социальная реклама, которую размещают на обратной стороне дорожных знаков "об объектах притяжения".