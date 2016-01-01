Топилин: Повышение пенсионного возраста приведет к росту пенсий

Как считает министр труда и соцзащиты Максим Топилин, повышение пенсионного возраста пойдёт на пользу всем: и государству, и рядовым пенсионерам. Как он заявил в интервью КП, реформирование пенсионной системы неизбежно.

«Повышать пенсионный возраст всё равно когда-то придётся. Безусловно, этот процесс должен быть мягким и происходить с серьезной адаптацией. При этом эффект от повышения должны почувствовать сами россияне, их пенсия должна вырасти», - считает Топилин.

Пока же мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины на 5 лет раньше.