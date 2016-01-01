Евгения Корюкова: Управление по транспорту вредит имиджу администрации Новокузнецка

Современный город должен быть удобным: дороги ровными, развязки широкими, дома прочными и тёплыми, транспорт - чистым и безопасным. В последнее время в сфере транспорта проведено немало изменений - обновился автопарк маршруток, началось внедрение электронного проезда, но всё это делают частники. Муниципальный транспорт значительно отстаёт. Более того, наметилось некое ухудшение взаимоотношений между частными перевозчиками и УТиС. Так ли это, мы спросили у директора НП "Автолайн" Евгении Корюковой.

SU: Евгения Александровна, вы давно занимаетесь развитием сферы частных перевозок в Новокузнецке, смогли поработать с несколькими начальниками управления по транспорту и связи. Скажите, как бы вы охарактеризовали отношения с управлением и лично с нынешним руководителем УТиС Александром Адамовским?

Е.К.: Я сейчас скажу то, о чём говорю всегда. Сегодня частники охватывают более 70% городских перевозок общественным транспортом. Но почему-то частный перевозчик в глазах городской администрации выглядит лицом без определённого места жительства. Это воспринимается как злая шутка, однако это так. К сожалению, на данном этапе переломить ситуацию нам не по силам.

Судите сами: есть младший ребёнок (ПАТП), который слабее и больнее, и ему нужно повышенное внимание. Все эти отношения закрепились в советские времена и смена руководства на это никак не влияет. Приходит новый руководитель, который жаждет благоволения городского руководства, и выходить за рамки зоны комфорта ему неохота. Пословица про бревно в глазу, как раз характеризует эту ситуацию.

Мне пришлось на днях обсуждать тему транспорта с одним городским чиновником. И, к моему личному удивлению, он начал говорить о проблемах, которые существовали в начале 2000-х. Я слушала его и удивлялась, ну откуда этот человек взял эти сведения? А всё очень просто: как ему докладывают, так он и думает. И те проблемы, которые существуют на данный момент, вообще не обсуждаются. Взять хотя бы проблему отсутствия водителей: их просто не хватает! И это касается всех перевозчиков и частных и муниципальных. Что делает администрация? Если это касается образования или медицины - мы с вами слышим речи о безвыходном положении школ и больниц. В нашем случае частный перевозчик слышит только одно: «Это не наша проблема, ищите кадры». И вдобавок к этому идут доносы в контролирующие органы за переработку водителей. Задала вопрос чиновнику, как штраф в 100 тысяч рублей повлияет на ситуацию, водители возьмутся ниоткуда? Тишина...

SU: Не секрет, что на сферу транспорта из городского бюджета ежегодно выделяется крупная сумма. На одном из последних заседаний горсовета речь шла почти о миллиарде рублей. Депутаты настаивают на введении электронного проезда, плюсы которого очевидны, но в управлении по транспорту почему-то другое мнение...

Е.К.: Я рада, что новый депутатский корпус озадачился вопросом траты огромного количества бюджетных денег на муниципальный транспорт. При этом никто в УТиС не хочет контролировать этот процесс. Почему? Для меня ответ очевиден. Жёсткий контроль не позволит, тратить бюджетные средства, как попало. УТиС как никогда должно направить свои усилия на процесс экономии бюджета, а вместо этого идёт мышиная возня.

SU: Что вы имеете в виду?

Е.К.: Например, уже два года действует новое законодательство в сфере пассажирских перевозок. Однако в городское Положение «По организации пассажирских перевозок» не внесено ни одного пункта в соответствие с этим законом. Более того, меня терзают смутные сомнения, что начальник УТиС вообще не знает, о чём этот документ. Конкурс на осуществление муниципального заказа по регулируемым тарифам проводится с таким количеством ошибок, что бумаги не хватит на их описание. А ведь речь идёт о бюджетных средствах, которые не должны выделяться с нарушением закона. Кто за это несёт ответственность? Мне понятен алгоритм действий управления УТиС: взяли старые бумажки, скопировали, утвердили, а про закон никто и не вспомнил. А зачем?

Вернусь к разговору с городским чиновником. Он мне задал простой вопрос, почему я не могу найти общий язык с начальником УТиС? Простой ответ. Если со мной начнёт разговор Николай Цискаридзе о балете, я ему буду не интересна уже через две минуты. И это естественно - в балете я ничего не понимаю. За 22 года работы в общественном транспорте я знаю, как он должен функционировать. И могу точно сказать, за это время никогда так остро не стоял вопрос противопоставления муниципального транспорта и частников. Хуже уже некуда. С приходом Адамовского вошла в обиход такая фраза: «Мне наверху сказали вас убрать». Один раз я даже поинтересовалась, как зовут этого «наверху». Потому как точно знаю, что там так не скажут. И догадайтесь, как отнесутся предприниматели к главе города после таких слов? Они-то слова начальника УТиС воспринимают серьёзно.

Повторюсь, проблемы в общественном транспорте одинаковы у всех участников процесса. А вот отношение со стороны администрации разное. Применяются двойные стандаты - муниципалов поднимают до небес, они же перевозят льготников якобы бесплатно, а частники выступают в таком демоническом образе.

SU: Стоимость проезда во всех соседних регионах выше. Как удаётся держать цену билета на таком уровне? Неужели на всё хватает?

Е.К.: Кто Вам сказал, что там цены выше? Стоимость поездки в муниципальном транспорте 30 рублей. Да, пассажир оплачивает 16, а бюджет доплачивает остальное. В соседних регионах бюджет оплачивает пассажиро-километр, а наш бюджет - машино-час. Муниципалитет заказывает работу автобусов и оплачивает выпадающие доходы за каждый час работы.

Вы можете заметить, что в часы пик с Ильинки все автобусы идут битком. Пассажиры едут на работу и с работы, значит, это платный пассажир - рейс окупается. Однако бюджет всё равно платит. И в 23:30, когда частник уже в гараже, а муниципальный автобус едет пустым, но также за деньги бюджета. И когда частникам УТиС ставит в вину, что мы не работаем допоздна, я отвечаю: пусть работает тот, кому заплатили. Сегодня почти весь транспорт частников в лизинге, денег не хватает. Ведь мы в отличие от муниципального транспорта свои автобусы обновили . Кто бывает в Кемерове, видит, что наш транспорт новее. Почему-то в Кемерове администрация понимает, что сейчас обновить парк перевозчику проблематично, и подошла к этому вопросу мягче.

SU: Транспортная карта. Почему УТиС не проявляет желания по ее внедрению, ведь в других городах давно пассажиры ей пользуются и она даёт ощутимые плюсы всем участникам перевозок?

Е.К.: Этот проект обсуждается более шести лет, но до сих пор так и не реализован. Мы стучались во все двери, писали даже губернатору. Все говорили, что проект нужный, однако процесс выглядел как говорильня.

В 2015 году неожиданно для нас в тему карты вступил Сбербанк. И закрутилось, понеслось. Администрация быстро объявила конкурс на оператора, условия которого были заточены под предложение Сбербанка. В итоге победил КББ, который предложил условия для участников процесса намного скромнее.

После этого произошла смена руководства в УТиС, и оказалось, по мнению Адамовского, что все кругом виноваты, а конкурс на оператора прошёл неправильно. Я не могу сейчас обсуждать поведение УТиС, одно скажу: это наносит серьёзный урон имиджу администрации города.

Сегодня УТиС прикрывается льготниками в вопросе внедрения электронного проездного. 20 лет мы слышим, как много таких пассажиров перевозит общественный транспорт. Все жалуются, что губернатор ввёл льготы, а оплачивают из бюджета всего 10 поездок. Однако никто не может сказать точно, сколько и когда совершаются эти поездки. Контроль на уровне «сам себе калькулятор». Нулевых (тех, кто ездит бесплатно - прим. SU) пассажиров никто не считает. Но почему-то их количество фигурирует во всех речах руководителей ПАТП. А разве не интересны фактические цифры? Например, у моих друзей родители-пенсионеры в течение нескольких лет не пользуются муниципальным транспортом, а доплата из бюджета идёт.