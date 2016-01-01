RSS    Реклама на сайте

Реклама

Читатели рекомендуют



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 26 Декабря 2016

Россияне перейдут на сухое молоко

Отраслевые молочные союзы планируют  вернуть возможность использования сухого молока при производстве питьевого. Уже разработаны соответствующие поправки в техрегламент ЕАЭС, в рамках которых сухое молоко отнесут к молочному продукту, сообщает газета "Известия".

Другими словами, в обычном питьевом молоке разрешат примешивать сухое.

Многие эксперты выступают против новых поправок, считая, что они сведут на нет все усилия государства по развитию молочного животноводства.

Напомним, с 2012 года продукты с сухим молоком называются «молочным напитком».

«Это такой же натуральный продукт, только без воды. Отличается от сырого оно только тем, что в нем нет витамина С, который исчезает при высокой температуре. Но молоко пьют для того, чтобы получить белок, а он в сухом молоке сохранён», – отметил председатель совета Российского молочного союза Аркадий Пономарёв.

 

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас:

Ошибка в тексте? Выдели её мышкой и нажми Система Orphus  Читай наши новости на