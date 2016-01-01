Россияне перейдут на сухое молоко

Отраслевые молочные союзы планируют вернуть возможность использования сухого молока при производстве питьевого. Уже разработаны соответствующие поправки в техрегламент ЕАЭС, в рамках которых сухое молоко отнесут к молочному продукту, сообщает газета "Известия".

Другими словами, в обычном питьевом молоке разрешат примешивать сухое.

Многие эксперты выступают против новых поправок, считая, что они сведут на нет все усилия государства по развитию молочного животноводства.

Напомним, с 2012 года продукты с сухим молоком называются «молочным напитком».