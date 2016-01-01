Через десять лет россияне утонут в мусоре

Если не принять мер, то в 2026 году свалки могут занять площадь двух Азовских морей. По данным «Гринпис», каждый россиянин за минувший год выбросил около 400–500 кг мусора. Всего - более 70 млн т отходов.

Из-за не сформированной системы раздельного сбора мусора, большая часть отходов захоранивается. В 2016 году термически обработали лишь 1,4 млн т, сообщает газета «Известия».

На территории России 14 тыс. огромных свалок, которые ежегодно разрастаются на 0,4 млн га. Эксперты отмечают, общая площадь свалок уже составляет около 4 млн га (примерно четыре площади Кипра).

При таком положении дел, через десять лет россиян накроет волна мусора — его станет в два раз больше.