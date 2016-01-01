На Евгения Манузина завели дело

Пресс-служба следственного комитета Кемеровской области сообщает, что глава Новокузнецкого района Евгений Манузин подозревается в превышении должностных полномочий. Чиновник безосновательно объявил на территории посёлка «Подстрелка» режим чрезвычайной ситуации, что позволило заключить муниципальный контракт с подрядной организацией без проведения конкурсной процедуры.
Пресс-служба следственного комитета Кемеровской области сообщает, что глава Новокузнецкого района Евгений Манузин подозревается в превышении должностных полномочий.
Чиновник безосновательно объявил на территории посёлка «Подстрелка» режим чрезвычайной ситуации, что позволило заключить муниципальный контракт с подрядной организацией без проведения конкурсной процедуры.