На Евгения Манузина завели дело

Чиновник безосновательно объявил на территории посёлка «Подстрелка» режим чрезвычайной ситуации, что позволило заключить муниципальный контракт с подрядной организацией без проведения конкурсной процедуры.

Пресс-служба следственного комитета Кемеровской области сообщает, что глава Новокузнецкого района Евгений Манузин подозревается в превышении должностных полномочий. Чиновник безосновательно объявил на территории посёлка «Подстрелка» режим чрезвычайной ситуации, что позволило заключить муниципальный контракт с подрядной организацией без проведения конкурсной процедуры.

После чего без проверки объема и качества выполненных работ, произведена их оплата. В результате таких действий муниципальному образованию причинен ущерб на сумму более 900 тысяч рублей. Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области. По ходатайству следователя судом на период расследования чиновник отстранен от занимаемой должности.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее novokuznetsk.su сообщал, что на прошлой неделе Евгений Манузин отправлен в отставку.

novokuznetsk.su

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