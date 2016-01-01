«ВКонтакте» появятся самоуничтожающиеся сообщения

До конца этого года в социальной сети «ВКонтакте» появится новая функция – самоуничтожающиеся сообщения (по аналогии опции в Instagram).

Как сообщает «ВашГород.ру» со ссылкой на слова iOS-разработчика Леонтия Ишимова, уже к новогодним праздникам появиться возможность публиковать сообщения, которые исчезнут через 24 часа.

Многие интернет пользователи с радостью восприняли новость о новой функции, ведь теперь они смогут рассказывать о своей жизни, не очень переживая за содержание и качество информации, так как она всё равно удалится.

Напомним, руководители ВК совместно с Мегафоном планируют создать нового сотового оператора.