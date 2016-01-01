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Новость от 27 Декабря 2016

Учёные выяснили, что голодный сотрудник работает эффективнее

Американские учёные пришли к выводу, что голод помогает активизировать внутренние резервы организма и положительно сказывается на трудоспособности человека.

Эти выводы были сделаны в ходе эксперимента, в котором участвовало более 1500 человек. Все участники были офисными сотрудниками, занимающиеся разработкой новых технологий.

Испытуемым поставили интересную задачу и не кормили их с вечера понедельника и до утра среды. Выяснилось, что во время голодания у сотрудников мозг работал эффективнее и креативнее.

novokuznetsk.su

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