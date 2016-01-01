Кузбасские предприятия заплатят 1,3 млн рублей за сброс загрязнённых вод в реки

Как удалось установить сотрудникам областной прокуратуры, кузбасские предприятия сливали в местные реки загрязняющие вещества.

«Установлено, что ОАО «Шахта Заречная», ЗАО «Шахта Беловская», ООО «Юргинский машиностроительный завод», ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» и МБУ «Кемеровские автодороги» сбрасывали загрязняющие вещества в водные объекты без разрешения органа исполнительной власти», - уточнили в областной пресс-службе прокуратуры.

Из-за сброса в реки сточных вод, были превышены нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах. В ходе проверок прокурор возбудил 21 дело, при рассмотрении которых суд назначил вышеперечисленным предприятиям штрафы на общую сумму 1 млн 310 тыс. руб.

Также прокурор обязал руководителей устранить все нарушения и принять меры по снижению негативного воздействия на водные объекты.