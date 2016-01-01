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ААА

Новость от 26 Декабря 2016

СМИ: Бывший директор ЗСМК может сменить Тулеева на посту губернатора

Нынешний мэр Нижнего Тагила Сергей Носов может стать губернатором Кемеровской области, пишет Znak.com.

По информации издания, Носов, скорее всего, не пойдёт на второй мэрский срок, и сейчас рассматривается два варианта его будущего - либо он сменит в Совете Федарации 79-летнего Эдуарда Росселя, либо - станет губернатором Кузбасса. 

Сергей Носов в начале 2000-х возглавлял ЗСМК, поэтому известен жителям Новокузнецка не понаслышке.

Срок полномочий Носова в должности главы Нижнего Тагила истекает в сентябре 2017 года, пять лет назад он сумел выиграть выборы с поразительным результатом - 92%.

"Сам Сергей Носов предстоящие выборы пока не комментирует, но в Нижнем Тагиле считают вполне предсказуемым его желание не участвовать в избирательной кампании. Одна из проблем, на которую неоднократно обращал внимание свердловский минфин, — закредитованность города", - пишет Znak.com. 

В следующем году в Свердловской области пройдут и губернаторские выборы и если действующий губернатор Евгений Куйвашев будет принимать участие в кампании, Носов может стать сначала одним из претендентов на пост сенатора, а затем и сенатором, считает источник издания.

Впрочем, есть и другой вариант. Как пишут журналисты издания, Сергей Носов рассматривается как возможный кандидат в губернаторы Кемеровской области. Поскольку эксперты отмечают, что позиции Амана Тулеева после скандала с вымогательством акций АО "Разрез "Инской" ослабевают. Под следствие попали, в частности, два заместителя Тулеева Алексей Иванов и Александр Данильченко, а также руководитель регионального управления следственного комитета РФ Сергей Калинкин, все трое были задержаны. На прошлой неделе стало известно о назначении Владимира Чернова на должность Данильченко. Сам Тулеев считает задержание подчиненных давлением на него самого.

В этом году у Тулеева сложилась конфликтная ситуация с корпорацией «Уралвагонзавод» (УВЗ), головное предприятие которой базируется в Нижнем Тагиле. Губернатор выступил с заявлением, в котором обвинил УВЗ в финансовом кризисе на Юргинском машиностроительном заводе (Юрмаш), которым корпорация владеет с 2014 года, потребовал выплатить 116 млн рублей долга по зарплате и обратился за поддержкой в генпрокуратуру и в правительство РФ. На УВЗ выражали тогда недовольство, что власти региона не только не помогают справиться с проблемами, возникшими еще до появления на Юрмаше УВЗ, но и, наоборот, мешают.

«В Кемеровской области практически нет оппозиционных СМИ, поэтому рейтинг Тулеева по-прежнему остается на высоком уровне. Однако в Кремле давно зреет недовольство Тулеевым, учитывая его возраст и то, что за него регионом фактически управляет его окружение, которое ворует», - ссылаются журналисты издания на источник, знакомый с ситуацией в Кемеровской области.

По его информации, сам Тулеев «наотрез отказывается писать заявление по собственному желанию», поэтому этот вопрос остается пока в подвешенном состоянии.

«Сергей Носов действительно находится в кадровом резерве и рассматривается на пост одного из губернаторов: не только Кемеровской области, но и, например, Челябинской, что, с учетом биографии Носова, выглядит логичнее», - заключил он.

Мэр Нижнего Тагила является представителем челябинской династии металлургов. Он родился в Магнитогорске и долгое время работал на Магнитогорском меткомбинате, занимал должности от подручного сталевара до замгендиректора по производству и инвестициям и члена совета директоров, но в 1998 году ушел с предприятия из-за конфликта с руководством и переехал в Тагил.

«Всему хорошему в жизни рано или поздно приходит конец, и вечно занимать пост руководителя региона нельзя, а Тулеев остался чуть ли не единственным таким возрастным губернатором в России и, видимо, ему все-таки уже пора готовиться к пенсии», - рассуждает политолог Глеб Кузнецов. Эксперт не стал прогнозировать, кто может стать преемником Тулеева.

«Получит ли Сергей Носов Кузбасс — дело темное, но нужно понимать, что он всегда был человеком амбициозным, поэтому очевидно, что пост главы муниципалитета, даже такого крупного, как Нижний Тагил, это только одна из ступенек в его карьере», - заключил Кузнецов.

novokuznetsk.su

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