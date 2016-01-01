СМИ: Бывший директор ЗСМК может сменить Тулеева на посту губернатора

В следующем году в Свердловской области пройдут и губернаторские выборы и если действующий губернатор Евгений Куйвашев будет принимать участие в кампании, Носов может стать сначала одним из претендентов на пост сенатора, а затем и сенатором, считает источник издания.

"Сам Сергей Носов предстоящие выборы пока не комментирует, но в Нижнем Тагиле считают вполне предсказуемым его желание не участвовать в избирательной кампании. Одна из проблем, на которую неоднократно обращал внимание свердловский минфин, — закредитованность города", - пишет Znak.com.

Срок полномочий Носова в должности главы Нижнего Тагила истекает в сентябре 2017 года, пять лет назад он сумел выиграть выборы с поразительным результатом - 92%.

По информации издания, Носов, скорее всего, не пойдёт на второй мэрский срок, и сейчас рассматривается два варианта его будущего - либо он сменит в Совете Федарации 79-летнего Эдуарда Росселя, либо - станет губернатором Кузбасса.

Впрочем, есть и другой вариант. Как пишут журналисты издания, Сергей Носов рассматривается как возможный кандидат в губернаторы Кемеровской области. Поскольку эксперты отмечают, что позиции Амана Тулеева после скандала с вымогательством акций АО "Разрез "Инской" ослабевают. Под следствие попали, в частности, два заместителя Тулеева Алексей Иванов и Александр Данильченко, а также руководитель регионального управления следственного комитета РФ Сергей Калинкин, все трое были задержаны. На прошлой неделе стало известно о назначении Владимира Чернова на должность Данильченко. Сам Тулеев считает задержание подчиненных давлением на него самого.

В этом году у Тулеева сложилась конфликтная ситуация с корпорацией «Уралвагонзавод» (УВЗ), головное предприятие которой базируется в Нижнем Тагиле. Губернатор выступил с заявлением, в котором обвинил УВЗ в финансовом кризисе на Юргинском машиностроительном заводе (Юрмаш), которым корпорация владеет с 2014 года, потребовал выплатить 116 млн рублей долга по зарплате и обратился за поддержкой в генпрокуратуру и в правительство РФ. На УВЗ выражали тогда недовольство, что власти региона не только не помогают справиться с проблемами, возникшими еще до появления на Юрмаше УВЗ, но и, наоборот, мешают.

«В Кемеровской области практически нет оппозиционных СМИ, поэтому рейтинг Тулеева по-прежнему остается на высоком уровне. Однако в Кремле давно зреет недовольство Тулеевым, учитывая его возраст и то, что за него регионом фактически управляет его окружение, которое ворует», - ссылаются журналисты издания на источник, знакомый с ситуацией в Кемеровской области.

По его информации, сам Тулеев «наотрез отказывается писать заявление по собственному желанию», поэтому этот вопрос остается пока в подвешенном состоянии.

«Сергей Носов действительно находится в кадровом резерве и рассматривается на пост одного из губернаторов: не только Кемеровской области, но и, например, Челябинской, что, с учетом биографии Носова, выглядит логичнее», - заключил он.

Мэр Нижнего Тагила является представителем челябинской династии металлургов. Он родился в Магнитогорске и долгое время работал на Магнитогорском меткомбинате, занимал должности от подручного сталевара до замгендиректора по производству и инвестициям и члена совета директоров, но в 1998 году ушел с предприятия из-за конфликта с руководством и переехал в Тагил.

«Всему хорошему в жизни рано или поздно приходит конец, и вечно занимать пост руководителя региона нельзя, а Тулеев остался чуть ли не единственным таким возрастным губернатором в России и, видимо, ему все-таки уже пора готовиться к пенсии», - рассуждает политолог Глеб Кузнецов. Эксперт не стал прогнозировать, кто может стать преемником Тулеева. «Получит ли Сергей Носов Кузбасс — дело темное, но нужно понимать, что он всегда был человеком амбициозным, поэтому очевидно, что пост главы муниципалитета, даже такого крупного, как Нижний Тагил, это только одна из ступенек в его карьере», - заключил Кузнецов.

novokuznetsk.su

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