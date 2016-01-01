В Новокузнецке создадут 320 новых рабочих мест

По словам главы Новокузнецка Сергея Кузнецова, благодаря новому проекту развития завода горячего цинкования будет создано 320 рабочих мест. Он также отметил, что подобных предприятий в мире насчитывается несколько штук.

"Что такое горячее цинкование - все металлоконструкции, которые работают на предприятиях, на открытых выработках, в шахтах,и которые подвергаются мощному воздействию агрессивной среды, с помощью цинкования они служат дольше. То же самое - все наши опоры освещения. Раньше мы закупали всё это в Польше, а сейчас всё это будет своё. И это будет работать на всю Сибирь", - заверил мэр.

В это проект, как отметил градоначальник, вложено 1,2 млрд руб., создано 320 новых рабочих мест. Фонд развития моногородов даёт 180 млн руб.

"А самое главное, мы проведём в район "Метро" газ и именно по этой дороге мы можем дальше развивать и бизнес, и частный сектор, и всё остальное. Этот проект многопрофильный - делая один проект, за него цепляется другой. Вот именно такие проекты у нас идут", - отметил Сергей Кузнецов.

Реализация проекта рассчитана на период 3-5 лет.