Кузбасские предприятия должны сотрудникам 30 млн рублей

В Кузбассе за последний месяц 2016 года долг по заработной плате сократился почти вдвое.

Директор «Томь-Усинского завода железобетонных конструкций» Петр Чащин сократил долг перед своими сотрудниками с 13,2 млн до 3,7 млн рублей. Оставшуюся сумму погасят до 28 декабря.

Но есть и те предприниматели, которые не принимают никаких мер по ликвидации задолженности. К примеру, ЗАО «Междуреченский завод КПДС» имеет задолженность перед 145 сотрудниками в размере 6 млн рублей. По словам директора Андрея Мулюкова, до конца года будет выплачено 2 млн рублей, а в начале 2017 года – остальной долг.

Как сообщает АКО, большая часть просроченной задолженности приходится на предприятия-банкроты. В общей сложности, за декабрь задолженность в Кузбассе составляет 30 млн рублей