Когда появится набережная в Новокузнецке

Накануне глава Новокузнецка рассказал про строительство набережной на Левом берегу и назвал точные сроки её открытия.

«Мы свои обещания назад не принимаем. Но нам надо чтобы набережная стала набережной. Насыпь должна устояться. Потом мы должны её проверить и получить соответствующие документы от Ростехнадзора и Минприроды и других. Этим мы займемся летом 2017 года. Насыпь старую уберём, засадим зеленью. Мы уже делаем укладку бордюров, асфальтную дорожку, но она будет короткая, это плохо. По сути, её надо будет продолжать и вести до Водоканала. А эта набережная появится в течение следующего года. И она должна принять ту форму, которую мы планировали», - рассказал мэр.