Эксперты назвали самые дорогие вакансии 2016 года в Новокузнецке

Как оказалось, в Новокузнецке тоже можно получить работу с зарплатой в 200 тысяч рублей. Эксперты портала «Зарплата.ру» составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Новокузнецке за минувший год.

Итак, первое место заняла вакансия GR-директора с доходом в 200 тысяч рублей в месяц. Почти столько же предлагали генеральному директору интернет-агентства – 196 тысяч рублей. В тройку лидеров попало и предложение для монтажника ПВХ. Соискателю обещали платить до 150 тысяч рублей в месяц.

А ещё можно было хорошо заработать на танцах. В Восьмой проходной искали танцовщиц go-go с графиком работы с 21:00 до 6:00 и зарплатой до 120 тысяч рублей.

И замыкает рейтинг высоких зарплат Новокузнецка вакансия монтажника остекления балконов. Его ежемесячный доход составляет до 100 000 рублей.