Почему Новокузнецк останется без бренда, рассказал Сергей Кузнецов

Накануне глава Новокузнецка Сергей Кузнецов прокомментировал отмену конкурса на создание бренда города. Напомним, на эти цели администрация готова была потратить шесть млн рублей.

Глава Новокузнецка отметил, что конкурс отменили из-за жалобы Общероссийского народного фронта, который узрел в условиях ограничения для участников.

«На каждую процедуру есть своя динамика, чтобы Общественный фронт не поймал нас. Что касается вопроса по выбору бренда города: это сложный вопрос, и Народный фронт погорячился. Они увидели, что мы ограничили рамки для участников конкурса, задав участие только для субъектов малого и среднего бизнеса, которые находятся только на территории города», - рассказал градоначальник.

Сергей Кузнецов объяснил это желанием избавиться от различных проблем, которые возникают при заключении договоров с иногородними подрядчиками.

Пусть приезжают, регистрируются у нас и платят нам налоги, отвечают за то, что сделали. Бренд города – это не просто значок. Это то, как будет выглядеть город, это одежда города по-новому, это новые девизы, растяжки и афиши. Разве всё это шести миллионов не стоит? Мы отдаём федеральные деньги малому и среднему предпринимательству, так распределите их! Ну хорошо, не будем разыгрывать. Не будет теперь у нас бренда города, и малый бизнес денег не получит. И тогда успокойтесь уже. И что ничего не делать уже? В итоге мы останемся без бренда города. Я вам это обещаю», - заявил мэр.