Глава Новокузнецка - о главных событиях 2016 года: Мы живы и здоровы

Накануне глава Новокузнецка выступал в прямом эфире телеканала "Ново-ТВ", где рассказал о дальнейших перспективах развития города и назвал основные положительные события, произошедшие в этом году.

Основными успехами в работе он назвал работу по присвоению Новокузнецку статуса моногорода, ремонт старой части улицы Кирова и улицы Спартака, а также создание сайта референдумов.