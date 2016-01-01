Глава Новокузнецка - о главных событиях 2016 года: Мы живы и здоровы

Накануне глава Новокузнецка выступал в прямом эфире телеканала "Ново-ТВ", где рассказал о дальнейших перспективах развития города и назвал основные положительные события, произошедшие в этом году.
Основными успехами в работе он назвал работу по присвоению Новокузнецку статуса моногорода, ремонт старой части улицы Кирова и улицы Спартака, а также создание сайта референдумов.
«Самая главная победа – это то, что мы попали в статус моногородов. И это дало нам импульс, и мы начали думать по-другому. Лично для меня, я всегда ходил и мечтал отремонтировать старую улицу Кирова. Дальше – отремонтировать хотел Спартака. Я хотел сделать так, чтобы жители выражали своё мнение на сайте референдумов. Пусть критикуют, предлагают невыполнимые вещи, но ведь в этих идеях есть рациональное зерно. Но и то, что мы все живы и здоровы. То, что мы прожили этот год високосный. Главное, чтобы у нас не падали самолёты, чтобы мы, новокузнечане, всегда были счастливы, жили в достатке и благоденствии», - пожелал мэр.