Подростки до смерти избили новокузнечанина. Его близкие отсудили 900 тысяч рублей

Напомним, жуткая трагедия произошла в начале 2016 года. Молодого парня избили до смерти подростки у банкомата. Его бросили умирать прямо на улице. Полицейские оперативно нашли виновных.
Как рассказали в областной пресс-службе прокуратуры, чуть позже прокурор в интересах бабушки погибшего обратился с требованием возместить моральный ущерб. Ведь пожилая женщина растила внука с 10 лет и после его гибели осталась совершенно одна, что сильно сказалось на состоянии его здоровья.
«Суд удовлетворил требования и взыскал компенсацию морального вреда в размере 850 тысяч рублей, и расходы на погребение в размере 86 тысяч рублей», - отметили в ведомстве