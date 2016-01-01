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Новость от 27 Декабря 2016

Подростки до смерти избили новокузнечанина. Его близкие отсудили 900 тысяч рублей

Напомним, жуткая трагедия произошла в начале 2016 года. Молодого парня избили до смерти подростки у банкомата. Его бросили умирать прямо на улице. Полицейские оперативно нашли виновных.

Как рассказали в областной пресс-службе прокуратуры, чуть позже прокурор в интересах бабушки погибшего обратился с требованием возместить моральный ущерб. Ведь пожилая женщина растила внука с 10 лет и после его гибели осталась совершенно одна, что сильно сказалось на состоянии его здоровья.  

«Суд удовлетворил требования и взыскал компенсацию морального вреда в размере 850 тысяч рублей, и расходы на погребение в размере 86 тысяч рублей»,  - отметили в ведомстве

novokuznetsk.su

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