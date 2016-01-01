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Новость от 27 Декабря 2016

Александру Щукину продлили арест на три месяца

Арест участников громкого дела о вымогательстве акций АО "Разрез "Инской" бизнесмена Александра Щукина и бывшего замгубернатора Алексея Иванова продлён решением суда на три месяца до 13 апреля, сообщает "ВашГород.ру".

Напомним, подозреваемыми по делу также проходят бывший замубернатора Александр Данильченко, экс-глава СК по региону Сергей Калинкин и другие чиновники и сотрудники правоохранительных органов.

Срок ареста остальных подозреваемых должен завершиться 13 января, если суд не примет аналогичного решения о продлении процедуры.

novokuznetsk.su

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