Александру Щукину продлили арест на три месяца

Арест участников громкого дела о вымогательстве акций АО "Разрез "Инской" бизнесмена Александра Щукина и бывшего замгубернатора Алексея Иванова продлён решением суда на три месяца до 13 апреля, сообщает "ВашГород.ру".

Напомним, подозреваемыми по делу также проходят бывший замубернатора Александр Данильченко, экс-глава СК по региону Сергей Калинкин и другие чиновники и сотрудники правоохранительных органов.

Срок ареста остальных подозреваемых должен завершиться 13 января, если суд не примет аналогичного решения о продлении процедуры.