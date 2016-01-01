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Новость от 27 Декабря 2016

Экс-замглаву одного из районов Кузбасса оштрафовали на 2,7 млн за взятку

Бывшему заместителю главы Юргинского района по экономическим вопросам, транспорту и связи вынесли обвинительный приговор.

Как уточнили в пресс-службе СУ СКР, её приговорили к штрафу в размере 2,7 млн. руб. за получение взятки. Кроме этого, подсудимая не сможет на протяжении пяти лет работать в органах местного самоуправления.

Напомним,  женщина в июле прошлого года попыталась получить взятку в размере 1,1 млн руб. от местного предпринимателя, чтобы поспособствовать заключению договоров на строительство жилых домов. При передаче 800 тыс. руб., она была задержана сотрудниками УФСБ.

novokuznetsk.su

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