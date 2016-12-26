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ААА

Новость от 28 Декабря 2016

Через пять лет на российских трассах появятся автобусы без водителей

Российские автопроизводители объединились для создания беспилотных автомобилей. Авторы идеи предлагают в первую очередь освободить от водителей тягачи и автобусы.

Как сообщает РГ,  развивать сферу готовы такие компании как ГАЗ, ВАЗ, КАМАЗ и др.

 Уже в 2017 году в новый проект планируется вложить около 3,5 млрд рублей. Также идёт активная проработка нормативных и законодательных актов и разработка различных научных и технических решений для организации движения беспилотного транспорта.

Первые беспилотные тягачи появятся уже в 2021 году, а к 2035 году планируют произвести полную автоматизацию перевозок. Грузовики, а также автобусы будут ездить на дальние расстояния без водителей.

novokuznetsk.su

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