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ААА

Новость от 27 Декабря 2016

Через пару дней исчезнет муниципальное здравоохранение

Уже после Нового года все больницы и поликлиники Кузбасса переходят в подчинение областного департамента и становятся государственными.

Как уточнила журналистам ТВН начальник городского управления здравоохранения Ирина Крамер, эти меры должны решить проблему нехватки кадров и сделать медицинское обслуживание более доступным.

После 1 января все структуры управлений здравоохранения ликвидируют и создадут единое - территориальное управление с центром в Новокузнецке. И все жители юга Кузбасса смогут обратиться за помощью к чиновникам. Уже в феврале новая структура получит новую прописку – на проспекте Энтузиастов, 28.

«Все вопросы, которые мы решали, мы также будем решать эти вопросы, все, что касается льготного лекарственного обеспечения, и организации помощи высокотехнологичной, порядок организации медицинской помощи, работа скорой медицинской помощи все будет также делаться, как и делалось раньше» , - рассказала Крамер.

novokuznetsk.su

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