Через пару дней исчезнет муниципальное здравоохранение

Уже после Нового года все больницы и поликлиники Кузбасса переходят в подчинение областного департамента и становятся государственными.

Как уточнила журналистам ТВН начальник городского управления здравоохранения Ирина Крамер, эти меры должны решить проблему нехватки кадров и сделать медицинское обслуживание более доступным.

После 1 января все структуры управлений здравоохранения ликвидируют и создадут единое - территориальное управление с центром в Новокузнецке. И все жители юга Кузбасса смогут обратиться за помощью к чиновникам. Уже в феврале новая структура получит новую прописку – на проспекте Энтузиастов, 28.