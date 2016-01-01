На базе Кузнецкой крепости создадут этническую деревню за 8 млн рублей

В минувший понедельник глава Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал о намерении сделать большой туристический комплекс на базе Кузнецкой Крепости.

«В минувший четверг некоммерческое объединение «Кузнецкая сечь» представило очень интересный проект развития неосвоенной части Кузнецкой крепости. Мы говорим про территорию после «Чёртова моста». Они предлагают сделать некую деревню, туристические маршруты, конюшню, кузницу, построить дома, в которых можно жить день – два, поставить баню. Сделать всё то, что раньше у нас было на Руси. По сути, планируется сделать этническую деревню. Конечно, всё это стоит денег, но мы будем искать инвесторов и подготавливать документальную базу. Это не обещание, а стратегия развития. Кузнецкая крепость должна стать точкой кипения. Где будут отдыхать наши граждане», - рассказал мэр.