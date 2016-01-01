RSS    Реклама на сайте

Реклама

Читатели рекомендуют



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 28 Декабря 2016

В Новокузнецке к 400-летию появится новый торговый центр с бассейном

Как рассказал глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, в центре города появится очередной большой развлекательный торговый центр с бассейном и фитнес-центром.

«Мы смогли реализовать основной пятак земли между ТРЦ «Глобус» и отелем «Park Inn» (улица Тольятти). Планируем очень быстро построить музей ретро автомобилей, чтобы успеть к 400-летию. Ещё мы рассматриваем вариант построить новый хороший большой развлекательный центр. Денег мы туда заложим полтора миллиарда рублей, появится 140 рабочих мест. Самое главное там будет плавательный бассейн, фитнес-центр. Планируется, что доходы будут на уровне 60 млн рублей»,  - рассказал глава.

Напомним, на последнем заседании Градостроительного совета Новокузнецка был рассмотрен вопрос застройки данного участка. Александр Говор презентовал проект строительства многоэтажки с пристройкой-фитоцентром.  Планируется, что фасад нового здания будет оформлен неоновыми трубками с возможностью изображения несложных графических элементов. Но проект ещё требует много доработок.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас:

Ошибка в тексте? Выдели её мышкой и нажми Система Orphus  Читай наши новости на