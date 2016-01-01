В Новокузнецке начнут развивать медицинский туризм

В минувший понедельник Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в прямом эфире рассказал о грандиозных планах по развитию медицинского обслуживания в городе.

Он особо отметил, что у нас сложилась сложная ситуация по раковым и сердечнососудистым заболеваниям, поэтому необходимо привлекать высококвалифицированных врачей и развивать медицинский туризм.

«Мы совместно с местным бизнесменом Александром Говоровым уже в следующем году сдаём медицинский центр «Гранд медика». Благодаря новому центру появится 570 новых рабочих мест. Ежегодный доход в городскую казну составит 180 – 200 млн рублей. А самое главное, у нас появится новый диагностический центр. Уже сейчас устанавливают самое передовое оборудование. Там будут работать европейские врачи, чтобы вывести диагностику на новый уровень. И самое главное, центр будет работать по ОМС. Все льготы сохранятся. Будем лечить малообеспеченных граждан, инвалидов и пенсионеров. Также будет организовано дистанционное лечение. Условно говоря, доктор сидит в Израиле, но по видео трансляции можно увидеть всё, что происходит в операционной. И они вместе принимают подходы к лечению. Планируется, что открытие нового центра даст толчок к развитию медицинского туризма. Ведь к нам уже едут зубы лечить, пусть и просто к врачам едут», - сообщил мэр.