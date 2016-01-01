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Новость от 27 Декабря 2016

В Новокузнецке загорелся многоквартирный дом

В Новокузнецке накануне ночью произошёл пожар. Возгорание случилось в одном из  многоэтажных домов на улице Франкфурта на восьмом этаже. Как уточняют спасатели, им пришлось эвакуировать мужчину из квартиры.

Позже выяснилось, возгорание произошло из-за неосторожности при курении. Пожар ликвидировали за несколько минут.

«Сигнал поступил 21:43, потушили  в 21:56. На место ЧП работали 16 человек и 5 единиц техники», - уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее спасатели предупредили кузбассовцев о росте ДТП на дорогах и пожарах в последние дни декабря.

novokuznetsk.su

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