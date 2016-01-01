Благодаря помощи земляков у новокузнечанки появился шанс выжить

Несколько месяцев назад редакция Городской электронной газеты novokuznetsk.su рассказала о молодой женщине Виталии Бухаровой, которая уже не первый год борется с раком. Ещё в 2014 году у неё диагностировали страшный диагноз - фибросаркома мягких тканей задней поверхности шеи.

У неё осталась одна надежда на выздоровление - это лечение в Израиле в медицинском центре «Ассута». Но для того чтобы туда попасть, Виталии нужно было собрать 2 млн рублей.

Таких денег у новокузнечанки не было, но благодаря помощи неравнодушных горожан, на днях она вылетела в Израиль. Земляки собрали деньги, многие переводили небольшие суммы денег, но общими усилиями удалось собрать нужную сумму и теперь у Виталии Бухаровой появился шанс.

«Дорогие друзья, огромное всем человеческое спасибо! Благодарю за вашу поддержку и помощь. Мы прилетели в Тель-Авив и после самолёта сразу уехали в клинику, где сделали все анализы, которые будут готовы в среду», - сообщает Виталия.

Узнать больше о её судьбе можно здесь.