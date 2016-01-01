В Новокузнецке резко вырастет плата за детсады

С 1 февраля 2017 года в Новокузнецке увеличится стоимость оплаты за посещение детского сада.

Больше придётся платить родителям, дети которых ходят в садики 1, 2 и 3 категории.

Как отметила председатель комитета образования и науки администрации города Юлия Соловьёва, рост составит в денежном выражении - от 222 рублей до 335 рублей на одного ребёнка.

Теперь плата за посещение детского сада любой категории составит 2200 рублей. Кроме детсадов третьей категории №123 и №274, где с родителей будут брать по 2000 рублей.

Раньше эти деньги выплачивались из городского бюджета, теперь город сможет сохранить около 46 млн рублей.

Отмечается, что увеличение оплаты не коснётся социальных и льготных категорий граждан. Для них по-прежнему предусмотрены льготы в 50 и 100 процентов за счёт местного и федерального бюджета.