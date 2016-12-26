На грядущих президентских выборах от регионов требуют 70% голосов за основного кандидата

Перед руководителями регионов поставили интересную задачу. В минувшую среду на учебном семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике обсудили грядущие президентские выборы, которые состоятся в марте 2018 года.

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко сообщил о необходимости получения 70% голосов за своего кандидата на выборах. Также он отметил, что явка должна быть на уровне 70%, передаёт РБК со ссылкой на свой источник.

Отметим, пока известно только одно имя кандидата в президенты - это глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский. О других кандидатах пока нет никакой официальной информации.



