В Новокузнецке ледяная скульптура Георгия Победоносца признана лучшей

Накануне вечером были подведены итоги городского смотра-конкурса ледовых скульптур. Он уже проводится третий год подряд и количество желающих поучаствовать становится всё больше. На этот раз в Арт-сквере появилось пять конкурсных работ, среди которых есть и символ года, и ледяные ангельские крылья.

«Очень интересные скульптуры. Здорово, что горожане не разрушили их. Благодаря стараниям конкурсантов у жителей появляется новогоднее настроение», - рассказал главный художник Новокузнецка Илья Храбрый.

Лучшей была признана скульптура Георгия Победоносца, его создали Павел Тиманов и Сергей Лыков. Второе место разделили - талисман года «Огненный петух» и «Крылья счастья», на третьем – «Маяк» и «Вратарь». Победители получили по коробке мороженого.