Пенсионный фонд рассказал об изменениях в 2017 году

Новый год начнётся для российских пенсионеров с материальной компенсации в размере 5 тысяч рублей. Все выплаты состоятся до 28 января.

Напоминаем, государство больше не будет экспериментировать и вернётся к традиционной индексации пенсий: страховые пенсии повысят по уровню инфляции, а государственные и социальные – с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера.

У неработающих пенсионеров страховые пенсии увеличатся на 5,8%, среднегодовой размер страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты в 2017 г. составит 13 657 руб.

С 1 февраля у федеральных льготников вырастут размеры ежемесячной денежной выплаты на 5,8%.

С 1 апреля социальные и госпенсии увеличатся на 2,6%, среднегодовой размер соцпенсии составит 8803 руб. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы - 13 349 руб. Также правительством принято решение заморозить размер материнского капитала и сохранить выплаты на уровне 453 000 руб. Программа действует до 31 декабря 2018 г.

А в августе 2017 года у пенсионеров, которые работали весь этот год, вырастут страховые пенсии (максимальная прибавка – денежный эквивалент трех пенсионных баллов).

А ещё ПФР готовится к естественному увеличению числа пенсионеров - до 43,9 млн человек (вместо 43,3 млн в этом году), сообщает газета Ведомости.