В Новокузнецке загорелось офисное здание

Накануне в Новокузнецке произошло возгорание. Пожар случился в административном здании, расположенном на улице Щорса в районе девяти часов вечера.

«Сигнал поступил в 20:50, само возгорание было ликвидировано в 21:09 с помощью 20 огнеборцев и 6 единиц техники», - уточнили в областной пресс-службе ГУ МЧС РФ.

Отметим, спасателям пришлось оперативно эвакуировать 8 человек. К счастью, никто не пострадал. По предварительным причинам возгорание произошло из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.

Напомним, ранее novokuznetsk.su сообщила о пожаре в многоэтажке из-за курильщика, который сам чуть не задохнулся в квартире.