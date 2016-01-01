«Сити Молл» перещеголял по новогоднему оформлению другие ТРЦ Новокузнецка

Стали известны победители городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление «Огни Кузнецка». Участие принимали городские предприятия потребительского рынка, малого и среднего бизнеса.

Среди торгово-развлекательных центров Новокузнецка лучшим по новогоднему оформлению признан ТРЦ «Сити Молл» (директор Н.Н. Чистосердова). Также в тройку лидеров вошли ТРЦ «Полет» и ТРЦ «Парус». А среди торговых центров победителем стал ТЦ «Ника» (гендиректор Л.В. Новоселова).

Также выбирали лучшего среди торговых комплексов. Победителем стал ТК «Садовая», а среди продуктовых магазинов первое место у магазина «Универсам», рассказали в пресс-службе городской администрации.