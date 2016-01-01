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Новость от 28 Декабря 2016

Яркий турнир «Битва роботов»

24 декабря прошел детский турнир по робототехнике «Битва роботов». Организаторами турнира стали компания CENTRA и телеканал Discovery при поддержке клуба робототехники "Роботрек".

Не смотря на сильный мороз, дети и их родители пришли на мероприятие и погрузились в удивительный мир роботов.

В начале турнира всех участников ждал «Робо футбол». От желающих не было отбоя, но победителей должно было остаться только трое. Лучшие игроки вышли в финал и боролись за призовые места.

 

Затем участники перешли на новую площадку, где их ждали захватывающие «Робо гонки». В очереди на заезд были не только дети, но и взрослые. Каждый хотел почувствовать себя настоящим гонщиком и успеть дойти до финиша за определённое время. Но не всем удалось пройти и половины трассы, так как с роботизированной гоночной машинкой справиться было не легко.

 

Далее всех ждал «Творческий конкурс», где дети смогли воплотить свои неограниченные фантазии в жизнь с помощью специального конструктора. Некоторые дети удивляли всех своими моделями, так как это были фантастические конструкции.

Всем участникам достались призы и подарки от телеканала Discovery и компании CENTRA.

Компания CENTRA поздравляет всех с наступающим Новым Годом и желает всего наилучшего!

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