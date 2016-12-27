К каким потрясениям готовиться автовладельцам после Нового года

С 2017 года в законную силу вступают некоторые поправки, усложняющие жизнь автовладельцам.

С 1 января жёстче будут наказывать «за тонировку» - штраф увеличат до 5000 рублей, сообщает Автовзгляд.

А ещё ужесточаются правила перевозки детей в автомобилях. Изменения коснутся автокресел, к тому же нельзя будет оставлять одного ребёнка в машине.

Также с января запретят ввозить в страну все иномарки без поддержки системы на реагирование ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС».

Много изменений грядёт касаемо ОСАГО. С нового года российские страховщики обязаны будут обеспечить возможность заключения договора обязательного страхования в виде электронного документа с каждым клиентом, обратившимся с подобным заявлением. Подробнее о новом законе здесь.

При этом депутаты Госдумы активно обсуждают поправки к закону о приоритете «натурального» возмещения ущерба после ДТП над денежным. Узнать более подробно про новый законопроект можно в статье от novokuznetsk.su «Депутаты Госдумы примут жульнические поправки в ОСАГО».

Напомним, эксперты предупреждали о резком росте стоимости ОСАГО после Нового года. Чтобы покрыть все убытки, российским автостраховщикам придётся повысить базовые тарифы сразу на 64%.