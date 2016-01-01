Российский эксперт предупредил о распространении нового опасного вида ВИЧ

На прошедшем заседании президиума РАН доктор биологических наук, заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Эдуард Карамов заявил, что в России стремительно распространяется новый опасный вирус иммунодефицита человека.

Новый вид ВИЧ получился из-за смешения ранее доминировавшего на территории страны штамма и нового агента, занесенного приезжими из Центральной Азии. Этот новый вид болезни получил название A63. В связи с этим, учёный призвал тщательно следить за развитием ситуации и принимать все меры по снижению темпов распространения болезни.

«В России сложилась уникальная ситуация. Наш вирус отличается от штаммов вирусов Западной Европы, Африки, США, Китая. При этом ситуация меняется с каждым днём. Рабочие и мигранты из Средней Азии приносят новый вирус AG. Заражая россиян, этот вирус смешался с нашим A1, и появился новый вирус A63, который намного опаснее родителей», - предупредил учёный.

Отметим, в одном только Новокузнецке живёт боле 14 тысячи ВИЧ-инфицированных. А Кузбасс шестой год подряд лидирует в антирейтинге по числу новых случаев ВИЧ-инфекции.