ФАС может возбудить дело против систем Visa и Mastercard

Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на платёжные системы Visa и MasterCard. В настоящее время документы находятся на рассмотрении передаёт слова замглавы управления контроля финансовых рынков ФАС Лилиии Беляевой "Российская газета" .

Ещё в конце ноября в ходе совместного заседания президиума ФАС и президиума правления "Опоры России" глава организации Александр Калинин выразил возмущение размером комиссии за обслуживание, которую взимают платежные системы Visa и MasterCard с бизнесменов.

По его словам, это 1,5 процента за обслуживание крупного бизнеса и до 2,5 процентов - малого. "Тут явно есть дискриминация. Что с этим делать?", - задал тогда вопрос глава "Опоры России". В ответ руководитель ФАС заявил, что это дело будет обязательно рассмотрено.

novokuznetsk.su

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