План мероприятий на новогодние каникулы в Новокузнецке

В новогодние каникулы в Новокузнецке пройдёт немало культурных и спортивных мероприятий, которые можно будет посетить всей семьёй: мастер-классы, концерты, различные постановки и спортивные соревнования.

2 января

Уже 2-го января в литературно-мемориальном музее им. Ф.М.Достоевского можно посетить "Вертепное представление". Подробности по телефону 360-250. Если 2-го января у вас другие планы - ничего, аналогичные представления пройдут с 3-го по 9-е число включительно.

Со 2-го по 8-е января можно покататься на горных лыжах на горе Маяковая (пр. Чекистов, 17). А на стадионах «Запсибовец» (пр. Советской Армии, 46), «Алюминщик» (ул. Ленина, 41 А) и ДЮСШ № 5 (ул. Народная, 31 А) можно будет покататься на коньках.