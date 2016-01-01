Роман-эпопею «Война и мир» заставят изучать с пятого класса

Ассоциация учителей литературы и русского языка предлагает начинать изучение в школах романа-эпопеи «Война и мир» Льва Толстого с пятого класса. Данную инициативу озвучил председатель исполкома ассоциации Роман Дощинский.

По его мнению, можно приступить к изучению фрагментов некоторых произведений Льва Толстого или Александра Пушкина уже в среднем звене.

«Знакомить с фрагментами великих произведений можно и с пятого класса. Дети вполне нормально осваивают зарисовки из «Евгения Онегина» или «Войны и мира», - передаёт слова Дощинского агентство городских новостей «Москва».

Напомним, ранее novokuznetsk.su рассказывала об инициативе главы Российской академии образования (РАО) Людмилы Вербицкой, которая предложила вовсе убрать из программы обучения некоторые произведения Фёдора Достоевского и Льва Толстого, в том числе «Войну и мир».