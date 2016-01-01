В Новокузнецке иномарка загорелась на ходу

В минувший вторник в Новокузнецке на ходу загорелась иномарка. ЧП произошло в районе десяти часов утра на улице Циолковского около дома №25.

«Тойота Харриер» вспыхнула прямо во время движения. За рулём в это время находилась женщина. Она не пострадала.

«Как только женщина водитель увидела дым, то сразу попыталась открыть капот, из-за чего пламя только сильнее разгорелось. Своими силами потушить не смогли. Поэтому машина сильно пострадала. Пожарная часть быстро приехала, пожар потушили», - рассказал очевидец корреспондентам программы «Судный день. ТВН»

Возгорание произошло из-за замыкания электропроводки.