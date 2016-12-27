В России появятся банкоматы, распознающие клиента по сетчатке глаза

В скором будущем во всех российских городах появятся «умные» банкоматы, которые клиента умеют распознавать по сетчатке глаза или с помощью отпечатков пальцев. Но эти методы будут использоваться только с разрешения пользователей.

Кроме этого через новые банкоматы можно будет воспользоваться некоторыми госуслугами, сообщает «Российская газета».

Как пояснил вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Иванов, многие банкоматы уже устарели и нуждаются в замене. Новые аппараты будут удобнее и надёжнее защищать от мошеннических махинаций.