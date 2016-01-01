Как изменится жизнь россиян с 1 января

Новый год принесёт нам много изменений. Экономисты пугают тотальным удорожанием многих товаров и услуг, а Пенсионный фонд - повышением возрастного порога. Но начнём с хороших новостей.

С 1 января коллекторам «свяжут руки». Теперь «выбивать» деньги можно будет только с помощью телефонных звонков и только в определённые часы. А взыскивать долги смогут только внесённые в специальный реестр агентства.

Ещё одна хорошая новость - для объявления себя банкротом не нужно тратить значительную сумму денег. С января значительно дешевле станет размер госпошлины, которую надо заплатить при обращении с заявлением о банкротстве. Цена упадёт с 6 тысяч до 300 рублей. Отметим, эти послабления касаются только физических лиц.

Также процедура оформления недвижимости станет проще и удобнее. В рамках новых поправок разработан Единый государственный реестр недвижимости, в котором можно подать заявления на кадастровый учёт и регистрацию прав. Также можно будет подавать эти документы в любом офисе приёма-выдачи, и неважно, где ваш объект расположен. И теперь нужно можно обойтись только одним заявлением. Одновременно в течение 10 дней будут выполнены и кадастровый учёт, и регистрация прав. Если заявитель захочет получить одну из услуг Росреестра, то на регистрацию прав уйдёт не более 7 дней, а на постановку на кадастровый учёт - не более 5.

Январь принесёт много изменений и автовладельцам. Новые правила оформления ОСАГО и ужесточение правил перевозки детей. Также повышается штраф за тонировку стёкол. Подробнее можно узнать в статье novokuznetsk.su «К каким потрясениям готовиться автовладельцам после Нового года».

У отечественного бизнеса появился шанс взять дешёвые кредиты у китайских компаний. Это стало возможно благодаря соглашению между Москвой и Пекином. В рамках партнёрских договоров с января наши компании смогут брать дешёвые кредиты, но при этом усложняется процедура вывода капиталов в Азию через Китай.

А ещё в январе все пенсионеры получат материальную помощь в размере 5 тысяч рублей. Также неработающие пенсионеры получат прибавку к пенсии. Какие ещё изменения приготовил Пенсионный фонд России, читайте здесь.

С Нового года ощутимо подорожают алкоголь, сигареты и бензин. Президент России Владимир Путин ещё в конце ноября подписал указ о повышении цен на акцизы выше перечисленных товаров.

Изменится жизнь и рядовых кузбассовцев. С января исчезнет муниципальное здравоохранение, а отопление сильно подорожает. В домах, где не установлены общедомовые приборы учёта тепла вводится повышающий коэффициент 1,5.

Но есть и хорошая новость для бизнесменов Новокузнецка. Для них депутаты снизили в два раза ставку по единому налогу на вменённый доход.