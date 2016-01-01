Матвиенко рассказала об успехах России в 2016 году

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, минувший год заканчивается «с хорошими результатами».

Она отметила, что главным достижением 2016 года является «сохранение макроэкономической, макрофинансовой ситуации, социальной стабильности». Но при этом она призналась, что в стране до сих пор не решены основные проблемы, которые вызывают социальную напряжённость среди населения.

«Самое тревожное – снижаются доходы населения», - заметила Матвиенко.

Но несмотря на экономические перипетии, все социальные обязательства были выполнены, а новый федеральный бюджет (на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов) сохранил баланс развития и выполнения социальных обязательств перед населением.

Напомним, снижение реальных доходов беспокоит и самих россиян.