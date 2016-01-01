Долги начнут списывать с зарплатных карт россиян без их ведома

Многие россияне в 2017-м году столкнутся с ситуацией, когда с их зарплатных карт или банковских счетов начнут списывать долги за коммуналку, связь и налоги.
Как сообщает "Российская газета", Верховный суд России принял постановление, разъясняющее тонкости ускоренной процедуры взыскания долгов для бесспорных ситуаций. Соответствующий закон принят летом.
Теперь налоговая, управляющая компания или сотовый оператор могут принести документы в суд, который выпишет приказ. Затем за дело возьмутся судебные приставы.
Гражданин может даже узнать о принятом решении списать с его карточки долги только после процедуры, получив смс-сообщение на свой мобильный. Поэтому важно знать, что такое возможно, и как поступать, если вы не согласны с долгом.
По правилам, до того, как дойдет до списания средств, человека должны несколько раз уведомить. Подается заявление на судебный приказ, человек должен знать. Вынесен судебный приказ, положено уведомить и гражданина. Приставы завели исполнительное производство, звонок человеку - это первое дело. Но при всем при этом сюрпризы все равно были, есть и будут. Поэтому эксперты рекомендуют гражданам и самим держать руку на пульсе: скачать специальное приложение от Федеральной службы судебных приставов. Так же отслеживать свои долги можно через портал государственных услуг.
Судебный приказ выносится по заявленным требованиям мировым судьей в течение пяти дней. На то, чтобы сказать "нет", у гражданина будет только десять дней со дня получения судебного приказа. Мотивы возражений объяснять необязательно. Сам факт того, что человек не согласен, - уже основание для отмены судебного приказа.
Еще интересная тонкость, отмечает "РГ",: по Гражданскому кодексу срок исковой давности по долгам составляет 10 лет. Однако эта норма дает право только потребовать, но вовсе не гарантирует, что деньги взыщут. Закон устанавливает жесткий предел - три года, когда с должника необходимо взыскать положенное, как бы он ни возражал.
Проще говоря, можно подать иск и на пяти-шестилетние долги. Но если должник скажет: нет, прошло уже много времени, то суд обязан с ним согласиться.
Строго говоря, судебные приказы на долги старше трех лет выписываться не должны. Но есть риск, что управдомы могут сделать вид, что не знают таких тонкостей, а судья не вникнет, и к человеку придут требования по забытым платежкам шестилетней давности. В таком случае надо также подавать возражения, и приказ будет отменен. В противном случае кто не возражает, тот платит.
В постановлении пленума отмечается, что приказной порядок обязателен для определенных категорий дел. В приказном производстве мировыми судьями принимаются требования до 500 тысяч рублей основного долга и всевозможных процентов, а арбитражными судами - до 400 тысяч рублей. Если должники долевые, то каждое из требований оценивается отдельно, и в дальнейшем выдается соответствующее число судебных приказов.