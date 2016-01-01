ЦБ РФ: валюты станет в два раза меньше

Центробанк решил в два раза сократить предельный объём валютных кредитов с $50 млрд до $25 млрд.

Осенью 2014 г., когда на валютном рынке царила настоящая паника, а у банков наблюдался острый дефицит долларов, регулятор принял решение предоставлять банкам валюту в рамках операций валютного РЕПО.

Как сообщает "Вести Экономика", только в декабре 2014 г. ЦБ раздал банкам более $20 млрд, а еще через несколько месяцев сумма приблизилась к $40 млрд. Но затем ситуация нормализовалась и банки постепенно стали возвращать деньги.

На начало декабря задолженность банков перед ЦБ составляла около $7 млрд, но за последнюю неделю благодаря аукционам Банка России объём был снова увеличен.