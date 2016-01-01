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ААА

Новость от 29 Декабря 2016

ЦБ РФ: валюты станет в два раза меньше

Центробанк решил в два раза сократить предельный объём валютных кредитов с $50 млрд до $25 млрд.

Осенью 2014 г., когда на валютном рынке царила настоящая паника, а у банков наблюдался острый дефицит долларов, регулятор принял решение предоставлять банкам валюту в рамках операций валютного РЕПО.

Как сообщает "Вести Экономика", только в декабре 2014 г. ЦБ раздал банкам более $20 млрд, а еще через несколько месяцев сумма приблизилась к $40 млрд. Но затем ситуация нормализовалась и банки постепенно стали возвращать деньги.

На начало декабря задолженность банков перед ЦБ составляла около $7 млрд, но за последнюю неделю благодаря аукционам Банка России объём был снова увеличен.

Суммарно за два дня финансовый сектор получил почти $4,5 млрд, и это максимальный объём с конца 2014 г. 

Эксперты связывают это с дефицитом валютной ликвидности у банков, вызванным окончанием года. Возможно, он связан с необходимостью выполнения нормативов или истощением запасов валюты в связи с выплатой внешних долгов.

В целом же эксперты ожидают, что уже в январе ситуация с валютной ликвидностью стабилизируется.

Отметим, ЦБ на 29 декабря понизил курс доллара до 60,66 рубля, евро - до 63,64 рубля.

novokuznetsk.su

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